Inwazja owadów w Lublinie. Nagrał, co dzieje się na tarasie

Plaga owadów nawiedziła ul. Wędrowną w Lublinie. Jeden z mieszkańców osiedla pokazał, co dzieje się na jego działce. Swoje nagranie wysłał na skrzynkę portalu Lublin112. Na materiale autora widać, że owady chodzą po tarasie, a także po oknach. Jak podaje Lublin112, są to owady o nazwie gatunkowej dzier włochaty. "To pospolity chrząszcz z rodziny biegaczowatych, znany również jako szkodnik upraw. Ma do 16 mm długości, a jego ubarwienie charakteryzują czarne pokrywy z krótkimi, gęstymi włoskami, czerwone lub pomarańczowe odnóża i krawędzie pancerza. Dzier włochaty jest wszystkożerny, ale preferuje nasiona, kiełkujące rośliny, owady i ślimaki." - wyjaśniono. Dzier włochaty to chrząszcz, który ze względu na swój nocny tryb życia i pociąg do światła, często może pojawiać się w domach, budząc niepokój mieszkańców. Wieczorem te owady w poszukiwaniu pożywienia i schronienia kierują się ku źródłom światła, a okna w domach stanowią dla nich łatwą bramę wejściową. Zwalczanie dziera włochatego może być trudne ze względu na jego szerokie rozprzestrzenienie i zdolność do przystosowania się do różnych warunków środowiskowych. Istnieje kilka metod zwalczania tego szkodnika, od chemicznych po biologiczne. Owady te są groźne dla upraw, ale nie dla ludzi.