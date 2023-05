Groźne zdarzenie w Świdniku. Bolesny finał jazdy na hulajnodze

Straż Miejska ze Świdnika opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać groźne zdarzenie z udziałem dwóch mężczyzn jadących na jednej hulajnodze elektrycznej. W pewnym momencie pasażer spada z jednośladu na ławkę, łamiąc ją. Kierujący hulajnogą upada na chodnik i zamurowany patrzy się na swojego kolegę. Policjanci jeszcze tej nocy "rozliczyli" amatorów nocnej jazdy w parach na hulajnodze. "Prezentujemy krótki film z monitoringu miejskiego, który niech będzie przestrogą dla tych, którzy przewożą pasażera, dodatkowo w porze nocnej. Tym razem obyło się bez poważniejszych obrażeń, a sprawca wykroczenia został rozliczony przez naszych kolegów ze świdnickiej Policji. Kompletnemu zniszczeniu uległa ławka" - napisała Straż Miejska ze Świdnika. Aktualne przepisy mówią, że hulajnogi elektryczne są przeznaczone do transportu tylko jednej osoby i nie można nimi przewozić zwierząt ani towarów. Nie można również ciągnąć czy holować innych pojazdów. Zabronione jest korzystanie w trakcie jazdy z telefonu komórkowego, co tyczy się też jazdy pod wpływem alkoholu, za co grozi utrata prawa jazdy, tak jak w przypadku prowadzenia auta.