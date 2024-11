Dachowanie na DK17. Kierowca forda pod wpływem alkoholu

W piątek rano na drodze krajowej numer 17 w Sitańcu w powiecie zamojskim, na trasie Krasnystaw-Zamość, doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Kierowca forda, jadący od strony Lublina w kierunku Zamościa, stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do dachowania samochodu.