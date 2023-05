Chciał się zemścić, ale pomylił samochody. Skandaliczny czyn nagrany

Do policjantów z Kraśnika wpłynęło zgłoszenie o uszkodzeniu zaparkowanego pojazdu marki Skoda. Dzięki osiedlowemu monitoringu udało się ustalić, że 21-letni mieszkaniec Kraśnika podjechał swoim samochodem, wysiadł i zaczął kopać w drzwi oraz skakać po masce auta, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. We wtorek został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia na kwotę niemal 15 tys. złotych. Przyznał się do popełnienia tego czynu i wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze. Tłumaczył się policjantom, że chciał zniszczyć auto osobie, z którą jest w konflikcie. Nie wiedział jednak, że akurat tamta skoda należy do kogoś innego. Ostatecznie o jego losie zadecyduje sąd.