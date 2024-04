BMW wyjechało na czołówkę z radiowozem. Policja nie miała litości

BMW jechało na czołówkę z radiowozem. We wtorek na drodze krajowej nr 63 w miejscowości Biała w powiecie radzyńskim, 40-latek kierujący BMW omal nie zderzył się czołowo z radiowozem. Całe zdarzenie nagrał policyjny wideorejestrator. Jak przekazał portal lublin112.pl, nie wiele brakowało, by wszystko zakończyło się tragedią. Mundurowi szybko przeszli do akcji i chwilę później zatrzymali brawurowego kierowcę. "Mężczyzna zjechał na przeciwległy pas, wyprzedzając innego uczestnika ruchu drogowego bez upewnienia się czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania, bez utrudnienia komukolwiek ruchu. Policjanci jadąc nieoznakowanym radiowozem z wideorejestratorem zmuszeni byli do gwałtownego hamowania, by uniknąć zderzenia. Następnie stróże prawa włączyli sygnały świetlne i zatrzymali sprawcę wykroczenia. Mundurowi ukarali 40-latka za popełnione wykroczenie mandatem karnym w wysokości 1000 złotych. Mężczyzna otrzymał także 8 punktów karnych" - przekazała policja.