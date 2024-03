Banery wyborcze poza prawem? Wieszają nawet na zabytkach

Cały zespół jest wpisany do rejestru zabytków. Nie przeszkadzało to jednak członkom komitetów wyborczych w umieszczeniu na obiekcie banerów. Mowa o kandydatach do Rady Miasta Lublin: Eugeniuszu Bielaku, Justynie Budzyńskiej czy Magdalenie Kamińskiej. To jednak nie wszyscy. Kiedy na bramie zabrakło miejsca, kolejne plakaty powieszono na ogrodzeniu.