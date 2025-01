Do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za "przedstawiciela giełdy". Obiecał pomoc w inwestowaniu i zadeklarował się jako osobisty opiekun jej konta inwestycyjnego. Zaproponował instalację specjalnej aplikacji, która – jak twierdził – była niezbędna do inwestowania w surowce.

Niestety, kobieta nie zdawała sobie sprawy, że aplikacja ta służyła do zdalnego sterowania jej telefonem. To pozwoliło oszustom uzyskać dostęp do jej danych oraz możliwości wykonywania operacji bankowych.