Strajk świetlny. Zaskakująca reakcja na wysokie ceny prądu

Równocześnie czyni się starania dla zaopatrzenia miasta na czas strajku w tanie lampy. Ukażą się one w sprzedaży od czwartku, 19 stycznia, w ilości gwarantującej całkowite zaopatrzenie miasta, od tzw. kopciuszków do latarek przy domach do dużych lamp, dostatecznych do oświetlania mieszkań prywatnych, kompletnie urządzonych, to znaczy zaopatrzonych w oprawki do wieszania, szkła i knoty. Ponadto poczynione zostały starania co do sprowadzenia do Białegostoku przez przedstawicieli fabryk większej ilości lamp naftowo-żarowych dla sklepów, w cenie 25-30 złotych, sprzedawanych na dogodnych warunkach". [9]