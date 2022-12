"Banda kretynów włada Polską..." Relacja ze stanu wojennego

28 stycznia 1982

[…] Na ulicy Kantaka obserwowałem inny "kwiatek" z rodzaju handel w komunie. Do sklepu futrzarskiego dowieziono jakieś kożuchowe buty w cenie 2300 złotych. Ponieważ nie kolejka, a tłum szturmował sklep, wezwano posiłek ZOMO w sile pięciu ludzi. Dwóch zajęło pozycje w sklepie, a trzech na zewnątrz. Dla osłony szyb wystawowych spuszczono stalowe żaluzje. A że były one wspólne dla okna wystawowego i drzwi, więc wejście do sklepu było osłonięte od ściany do parapetu okna. Tak więc dla wejścia do sklepu pozostała dziura od progu do wysokości parapetu. Teraz trzech zomowców dziurą tą wpuszczało i wypuszczało kupujących. Ludzie wchodzili pochyleni, jak psy do budy. Tak upodlić naród i tak go rzucić na kolana, to więcej niż zbrodnia. A swoją drogą, dla kupienia jakichś tam łapci wyzbyć się dumy i godności człowieka w warunkach przecież nie obozu koncentracyjnego, to też trzeba mieć szmaciany charakter. W tym momencie pogardziłem nie zomowcami, a tymi, co jak psy włazili do sklepu. […]