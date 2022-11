Afera na drożdżach

[...] Jeśli chodzi o branie łapówek, to nawet wtedy, gdy dający je przyznaje się do tego, nasze sądy z reguły nie dawały temu wiary. Nie mówię tego o wypadku Starzyńskiego – jeśli on brał od koncesjonariuszy jakieś sumy, to z pewnością przekazywał je BBWR – ale nie znam wypadku miarodajnego dla sądu udowodnienia przyjęcia łapówki, a tyle ich przecież dawano w życiu codziennym, w wielorakich urzędach Polski. Ktoś z dowcipnych sądowników powiedział mi kiedyś, że gdyby kardynał Kakowski w szatach pontyfikalnych złożył w Katedrze uroczystą przysięgę, że dał łapówkę, to być może znalazłby się pewien odsetek sędziów, którzy by uznali za właściwe w ten fakt uwierzyć. A taki punkt widzenia stanowczo nie sprzyjał prawdziwej sanacji stosunków w naszej młodej administracji państwowej czy samorządowej i tu nasze sądownictwo ponosi wielką wobec narodu odpowiedzialność.