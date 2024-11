Makabryczne odkrycie. Zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy

Sosnowieccy kryminalni, przy wsparciu policjantów z wydziału kryminalnego komendy wojewódzkiej, zatrzymali dwóch podejrzanych w sprawie zabójstwa, do którego doszło najprawdopodobniej w nocy z soboty na niedzielę. Wtedy to znaleziono ciało 35-letniego mężczyzny. Obaj zatrzymani to obywatele Ukrainy. Usłyszeli już prokuratorskie zarzuty.