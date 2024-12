Dramatyczny wypadek w Lubelskiem. Kierowca w śpiączce

Do bardzo groźnie wyglądającego wypadku z udziałem samochodu osobowego doszło w piątek, 27 grudnia w miejscowości Rożki Kolonia (woj. lubelskie). Kierujący BMW z nieznanych na tę chwilę przyczyn zjechał z drogi, a prowadzony przez niego pojazd uderzył w drzewo. 44-latek z ciężkimi obrażeniami został zabrany do szpitala, gdzie lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej.