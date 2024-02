Złodziej-romantyk ukradł bukiet z kwiatomatu. Nagranie go pogrążyło

Miało być romantycznie, ale coś poszło nie tak. Kamery nagrały w Świebodzinie (woj. lubuskie) mężczyznę, który kręcił się wokół kwiatomatu, aż w końcu się do niego włamał i ukradł bukiet. Właściciel przekazał nagranie policji i służby szybko ustaliły, kto jest sprawcą całego zdarzenia. Według portalu info112, wszystko działo się pod koniec stycznia, gdy funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie otrzymali zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do jednego z kwiatomatów znajdujących się na terenie miasta. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do popełnionego czynu, tłumacząc, że kwiaty chciał wręczyć swojej ukochanej, prosząc ją o wybaczenie. "Historia ze Świebodzina prawie jak z komedii romantycznej, do której doszło pod koniec stycznia, nie zakończyła się dobrze – zwłaszcza dla głównego bohatera. Mężczyzna chcąc prosić o wybaczenie swoją partnerkę postanowił wręczyć jej kwiaty. Jednak zamiast kupić je w kwiaciarni ten .... ukradł je z "kwiatomatu", do którego się włamał" - wyjaśniła policja. Historia ta zakończy się w sądzie. Mężczyźnie za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.