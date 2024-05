Zdewastowali klatkę schodową. Wandali nagrała kamera

Pijane popisy młodych mężczyzn uwiecznione na kamerze. Jak wyjaśnia portal info112, do komendy policji w Piasecznie po majówce wpłynęło zgłoszenie o zdewastowaniu skrzynek pocztowych i drzwi wejściowych w jednym z bloków na terenie miasta. Teraz służby udostępniły nagranie z tego zdarzenia. Widać na nim, że za zniszczenia odpowiedzialna jest trójka podejrzanych. Kopali oni w drzwi i skrzynki pocztowe, momentami uderzając je nawet pięściami. Po wszystkim jeden z wandali prężył się jeszcze do kamery, by następnie opuścić klatkę schodową, jak gdyby nigdy nic. Przedstawicielka wspólnoty mieszkaniowej wyceniła straty na ok. 15 tys. złotych. Policjanci szybko ustalili osoby, które mogły stać na zniszczeniem mienia. Okazało się, że to trzej młodzi mieszkańcy Piaseczna w wieku: 20, 22 i 23 lat, którzy zostali zatrzymani w swoich miejscach zamieszkania kilka dni po zdarzeniu. "Mężczyźni przyznali się do tego co zrobili, wyjaśniając, że z feralnej nocy za wiele nie pamiętają. Wybrali się na imprezę do koleżanki, kiedy jednak z niej wyszli, zamiast iść do domu, postanowili uszkodzić skrzynki pocztowe oraz drzwi wejściowe, po czym jeden z nich dumnie prężył się przed kamerą. Tego wieczoru żaden z mężczyzn nie czuł wstydu" - wyjaśniła policja. Konsekwencje tego zachowania będą jednak odczuwalne przez długi czas, ponieważ na karcie karnej wszystkich mężczyzn pojawią się pierwsze wpisy, a popełnione przez nich przestępstwo zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.