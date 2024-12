Z impetem wjechał w drzewo. Nie żyje 32‑latek

Pomoc wezwał przejeżdżający tamtędy, przypadkowy kierowca. W chwili interwencji służb ratunkowych, kierowca i pasażerka audi byli zakleszczeni we wraku pojazdu. Zostali ewakuowani przez straż pożarną i przetransportowani przez załogi ratownictwa medycznego do szpitali.

Niestety, 32-letni kierowca zmarł do przewiezieniu do szpitala w Ciechanowie. Pasażerka, 25-letnia mławianka, w stanie ciężkim trafiła do szpitala w Mławie.