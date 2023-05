Wpadł podczas kontroli. Wiózł 11 nielegalnych imigrantów

Lubuscy policjanci przypadkiem zatrzymali przewoźnika nielegalnych imigrantów. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w Krośnie Odrzańskim realizując zadania w ramach działań „Prędkość”, skontrolowali kierowcę, jadącego zbyt szybko i bez włączonych świateł pojazdu. Mężczyzna przekroczył prędkości o 14 km/h. Gdy funkcjonariusz zajrzał do środka pojazdu, z początku nie mógł uwierzyć własnym oczom. Okazało się, że 18-letni obywatel Ukrainy przewoził w pojeździe 11 nielegalnych imigrantów. „Wszyscy zostali zatrzymani do wyjaśnienia” – przekazała lubuska policja. "Funkcjonariusze w samochodzie marki Chrysler, pozbawionym tylnych siedzeń, ujawnili leżących pod kurtkami jedenastu cudzoziemców. Dziesięciu pochodziło z Syrii, jeden to obywatel Iraku. Na miejsce wezwano funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy przeprowadzali kontrolę legalności pobytu cudzoziemców ustalając, że osoby w wieku od 17 do 33 lat przebywają na terytorium Polski nielegalnie" - brzmi oświadczenie lubuskiej policji. Ukrainiec usłyszał zarzut udzielenia pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy z Polski do Niemiec. Czy ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3.