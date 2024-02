Tragiczny wypadek na słowackiej autostradzie. Wszystko nagrały kamery

Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne po wypadku, do którego doszło na autostradzie D1 w rejonie miejscowości Hlohovec na Słowacji – podał serwis info112.pl. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło we wtorek po południu na autostradzie D1 przed Hlohovacem w kierunku Trenczyna. Z nagrania zarejestrowanego przez kamerę wynika, że kierujący ciężarówką z naczepą nie zareagował na kierunkową strzałkę, znajdującą się na pojeździe służby drogowej marki Mercedes, a następnie z impetem uderzył w tył pojazdu drogowców, który wpadł z pasa ruchu. Następnie ciężarówka z naczepą uderzyła jeszcze w dwa inne samochody. Jak przekazała słowacka policja, w wyniku wypadku śmierć poniósł 48-letni kierowca ciężarówki, obywatel Bośni i Hercegowiny. Trzy osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Trwa ustalanie szczegółowych okoliczności zdarzenia.

