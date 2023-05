Tragiczne odkrycie. Dryfujące zwłoki w rzece Drwęcy

- Po przybyciu strażaków na miejsce ciało znajdowało się w granicach 5 metrów od brzegu. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przemieszczeniu topielca i wyciągnięciu go na brzeg. Był to ok. 40-letni mężczyzna – mówi mł bryg. Aleksandra Starowicz oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.