Szeryf drogowy z Piaseczna nagrany. Kierowca nissana się doigrał

Kierowcy sami próbujący wymierzyć sprawiedliwość na drodze często sami stwarzają zagrożenie swoim zachowaniem. Policja udostępniła nagranie, na którym taki szeryf drogowy z premedytacją wpychał się na pas, na którym prawidłowo jechał inny pojazd i jego kierowca zamierzał skręcić w prawo. Wówczas pomiędzy kierowcami doszło do sprzeczki, po której wydawało się, że każdy pojedzie w swoją stronę. Później na innej ulicy kierujący nissanem jednak wjeżdża przed maskę Kii, a następnie gwałtowanie hamuje i w efekcie dochodzi do kolizji. Jak przekazał portal Info112, sprawca całej akcji celowo wcisnął pedał hamulca, doprowadzając do kolizji z kią w ramach nauczki. Mężczyzna stracił już prawo jazdy, a teraz jego dalszym losem zajmie się sąd.