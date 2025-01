Stracił panowanie nad ciężarówką. Jechał wprost na osobówkę

Kierowca ciężarówki mógł staranować osobówkę na skrzyżowaniu w Makowie Mazowieckim. Policja udostępniła nagranie z mrożącego krew w żyłach zdarzenia drogowego. Gdy właściciel skody zamierzał skręcić w prawo i czekał na odpowiedni moment, nagle w lusterku zauważył pędzącego MAN-a w jego kierunku. W ułamku sekund odbił w prawo, a po chwili przód ciężarówki otarł się o jego prawy bok i wpadł do rowu. Jak dowiedział się portal Info112, kierujący mlekowozoem był pijany. 33-latek wydmuchał ponad 0,5 promila alkoholu. Policjanci na miejscu zatrzymali mężczyźnie zawodowe prawo jazdy. Co ciekawe, miał on już wcześniej konflikt z prawem za kierowanie pod wpływem alkoholu, w związku z czym grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i zakaz kierowania pojazdami.