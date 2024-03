Staranował kradzionym autem witrynę sklepu. Ukradł cukierki za 4 zł

Nietypowa kradzież nagrana przez kamery sklepu w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie). Według portalu info112, dwóch mężczyzn miało ukraść auto, a następnie wjechać nim w witrynę jednego ze sklepów na terenie miasta w celu zuchwałego napadu. Sęk w tym, że rabusiów nagrała kamera i gdyby tego było mało, ukradli oni zaledwie cukierki o wartości 4 zł. Policja udostępniła nagranie z momentu staranowania osobówką drzwi sklepu i kradzieży. Można zauważyć, że złodziej uchwycony na nagraniu zachowywał się bardzo nerwowo, tak jakby czym prędzej, chciał zakończyć całą akcję. "Jak ustalili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło z 17 na 18 lutego br. w Jeleniej Górze. Mężczyźni tej samej nocy ukradli samochód marki Fiat o wartości 1000 złotych, a następnie wjechali nim do sklepu spożywczego na obrzeżach miasta, z którego zabrali cukierki o wartości 4 złotych. Okazało się, że ich celem była kradzież słoika z datkami zbieranymi dla chorego mieszkańca powiatu karkonoskiego. Mieli pecha, gdyż dzień wcześniej został on przekazany na leczenie potrzebującemu" - wyjaśniła policja. Zdarzenie miało miejsce w połowie lutego, jednak na początku marca 26-latek i 30-latek wpadli w ręce policjantów i teraz grozi im kara nawet do 10 lat więzienia.