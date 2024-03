Skandaliczne odkrycie w lesie. Trafili na dziką spalarnię

Co roku Lasy Państwowe wydają gigantyczne pieniądze na usuwanie śmieci z lasów. Tylko w ubiegłym roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie zebrano ponad 6,5 tysiąca metrów sześciennych, na co wydano 2,57 mln złotych. Ponad 80 proc. śmieci w lasach to przede wszystkim śmieci użytkowe, takie jak opakowania po produktach, lecz coraz częściej znajdujemy plastikowe elementy po demontażu aut. I to stanowi poważny problem, ponieważ utylizacja takich elementów jest po prostu droga.