Seat wypełniony Afgańczykami. Autem kierował obywatel Ukrainy

Cudzoziemcy zostali zatrzymani za usiłowanie przekroczenia granicy z Polski do Niemiec bez wymaganych dokumentów. Usłyszeli zarzuty, przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali karze 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na roczny okres próby. Wszczęto także wobec nich postępowania o zobowiązaniu do powrotu. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia Polski, Afgańczycy zostali objęci dozorem SG.