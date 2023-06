Awaryjne lądowanie samolotu z Polski. Pilot wysłał sygnał

Do awaryjnego lądowania samolotu lecącego z Polski doszło w Niemczech, na terenie lotniska we Frankfurcie. Maszyna, tuż przed podejściem do lądowania wysłała niepokojący sygnał informujący o niebezpieczeństwie. Na szczęście pilot zdołał bezpiecznie doprowadzić samolot na ziemię. Trwa ustalanie wszelkich okoliczności tego niebezpiecznie wyglądającego incydentu.