Rowerzystka kontra kierujący hulajnogą. Groźne zderzenie w centrum Legnicy

Kierujący hulajnogą nie zachował ostrożności w centrum Legnicy. Policja udostępniła nagranie z kamer monitoringu, które uchwyciły moment kolizji kierującego hulajnogą i rowerzystki. Jak wyjaśnia portal info112, kobieta w wyniku zderzenia doznała poważnych obrażeń ciała i musiała zostać przetransportowana do szpitala. Na nagraniu widać, jak rowerzystka odbija się z dużą siłą od hulajnogi i upada na ziemię. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 19-letni mężczyzna jadący hulajnogą nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z kierującą rowerem. Pokrzywdzona to 66-letnia mieszkanka Legnicy. Mężczyzna poruszał się na hulajnodze w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz. "Do poważnego zdarzenia drogowego doszło wczoraj tj. 8 maja br., na płycie legnickiego Rynku. Kierujący hulajnogą elektryczną nie ustąpił pierwszeństwa rowerzystce i doprowadził do zdarzenia drogowego. Kobieta doznała poważnych obrażeń ciała i została przewieziona do szpitala. W związku z tym wypadkiem policjanci apelują o ostrożność i przypominają kierującym jednośladami podstawowe zasady bezpieczeństwa" - przekazała policja.