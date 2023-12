Pracownik ochrony zwrócił im uwagę. Ruszyli na niego z pięściami

Chuligani dotkliwie pobili pracownika ochrony na dworcu autobusowym w Wieliczce w Małopolsce. Kamera monitoringu wszystko nagrała, a policja udostępniła te szokujące nagranie. Jak podaje serwis info112.pl, dwóch sprawców odpuściło dopiero, gdy ochroniarz upadł niemalże sztywny na ziemię. Jak wyjaśniły małopolskie służby, do zdarzenia doszło 3 grudnia. Dzielnicowi zostali wezwani na dworzec autobusowy, gdzie według zgłoszenia został pobity pracownik ochrony. Policjanci ustalili, że trzech pijanych mężczyzn zachowywało się agresywnie na terenie dworca. Kiedy ochroniarz zwrócił im uwagę został przez nich zaatakowany. W wyniku napaści ochroniarz doznał licznych obrażeń głowy i trafił do szpitala. Szczegółowo przekazany rysopis sprawców, poczynione ustalenia ze świadkami zdarzenia, a także zabezpieczony monitoring doprowadziły do szybkiego zatrzymania sprawców. Po kilkunastu minutach, na jednym z przystanków w Wieliczce funkcjonariusze zatrzymali całą trójkę. Agresorzy usłyszeli już zarzuty. Jednego ze sprawców oskarżono o kierowanie gróźb karalnych wobec pracownika ochrony, natomiast pozostałą dwójkę o groźby oraz pobicie. Jak okazało się, dwaj mężczyźni dokonali przestępstwa pobicia w warunkach tzw. recydywy.