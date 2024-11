Pożar w mieszkaniu w Zabrzu. Znaleziono dwie nieprzytomne osoby

– Zastano mieszkanie w rozwiniętej fazie pożaru, występowało silne zadymienie na klatce schodowej. Strażacy natychmiast przystąpili do działań ratowniczo-gaśniczych. W płonącym mieszkaniu odnaleziono dwie nieprzytomne osoby, które ewakuowano na zewnątrz budynku. Zostały one przekazane pogotowiu ratunkowemu i przewiezione do szpitala – przekazała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu.