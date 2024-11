Pijany dachował autem i uciekł. Wytropił go Pax

Poszukiwania kierowcy

Na poszukiwania został wezwany przewodnik psa służbowego wraz ze swoim czworonożnym partnerem. To właśnie Pax wytropił mężczyznę w lesie niedaleko Dobrzyjałowa. Okazało się, że jest to 32-letni mieszkaniec Ełku. Po badaniu wyszło na jaw, że ma on ponad promil alkoholu w organizmie. Jak się później okazało 32-latek wytropiony przez Paxa nie posiadał również uprawnień do kierowania. Po namyśle jeden z podróżujących wskazał, że to właśnie uciekinier kierował samochodem.