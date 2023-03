Pijany 20-latek doprowadził do kolizji. Zobacz moment zderzenia

Na jednym ze skrzyżowań w Zielonej Górze w woj. lubuskim doszło do zderzenia dwóch pojazdów – podał portal info112.pl. Jak się okazało sprawca kolizji był pijany. Moment zdarzenia zarejestrował monitoring. Wideo opublikowała policja w Zielonej Górze. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego oraz Sienkiewicza w Zielonej Górze. Policjanci zatrzymali 20-latka, który doprowadził do zderzenia z innym pojazdem. Mundurowi podczas ustalania okoliczności zdarzenia, przeprowadzili badanie na obecność alkoholu w organizmie. Okazało się, że młody, niedoświadczony kierowca, prowadził pojazd mając promil alkoholu. Jak podał serwis info112.pl, w wyniku kolizji na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.