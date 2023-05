Piesi byli bez szans. Moment potrącenia na pasach w Ciechanowie

W Ciechanowie w woj. mazowieckim, 28-letni kierujący oplem potrącił dwoje pieszych przechodzących przez przejście. Moment groźnego wypadku zarejestrowała kamera świadka. Nagranie opublikowała ku przestrodze policja. Jak podaje serwis info112.pl, kierowca ma orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto posiadał przy sobie narkotyki. - 28-letni kierujący oplem nie ustąpił pierwszeństwa pieszym, kobiecie i mężczyźnie, przechodzącym po przejściu dla pieszych. 18-letnia ciechanowianka i 18-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego z obrażeniami ciała trafili do szpitala – przekazała mł. asp. Magda Zarembska z KPP w Ciechanowie. Policjanci przy 28-letnim kierowcy znaleźli środki odurzające. Wstępne badanie wykazało, że była to amfetamina. To jeszcze nie koniec przewinień 28-latka. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, a pojazd, którym kierował, nie był dopuszczony do ruchu. Kierowca został zatrzymany. Grozi mu do 5 lat więzienia.