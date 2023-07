Pies pogryzł 5-latka. Chłopiec ma poszarpaną twarz

Do tego zdarzenia doszło wczoraj, po godzinie 16 w Jasionce. Do funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, którzy na terenie województwa podkarpackiego pełnią służbę, podjechał samochodem mężczyzna. Roztrzęsionym głosem poprosił policjantów o pomoc. Jak najszybciej chciał dojechać do szpitala. W samochodzie przewoził swojego 5-letniego syna, który został pogryziony przez psa i wymagał pomocy lekarskiej.