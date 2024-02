O krok od tragedii. Kierowca opla zatrzymał się w drzwiach

W Białośliwiu w woj. wielkopolskim kierowca opla zjechał z drogi i uderzył w drzwi sklepu, z którego chwilę wcześniej wychodzili klienci – podaje portal info112.pl. Moment zdarzenia zarejestrowała kamera, a wideo opublikowali policjanci. Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w Białośliwiu przy ul. Podgórnej. Jak przekazała policja, 22-letni kierujący samochodem osobowym nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w tył poprzedzającego go opla, który w wyniku uderzenia zjechał na chodnik i uderzył w drzwi wejściowe pobliskiego sklepu. Na nagraniu widać jak chwilę przed zdarzeniem, sklep opuszczali klienci. Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem w wysokości 1300 złotych. Mieszkaniec gminy Wyrzysk otrzymał również 10 punktów karnych. Policjanci apelują do kierowców o ostrożność. Niewłaściwe zachowania na drodze mogą stworzyć ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

