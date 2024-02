Niszczył auta na parkingu. Wszystko nagrały kamery

Kamery monitoringu nagrały w Olsztynie wandala, który nocą niszczy zaparkowane pojazdy na parkingu. Policja udostępniła nagranie, publikując tym samym wizerunek sprawcy, który od grudnia jest podejrzewany o uszkodzenie czterech zaparkowanych aut w Olsztynie. Jak informuje portal info112, łączna wartość uszkodzonego mienia szacuje się na ok. 12 tys. złotych. Na nagraniu widać, że mężczyzna może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, gdy spowolnionymi ruchami demoluje dostawczego volkswagena, urywając mu lusterko i rzucając w niego pustym śmietnikiem. "Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że w nocy z 9 na 10 grudnia 2023 roku nieznany na ten moment sprawca w krótkich odstępach czasu dokonał uszkodzenia czterech zaparkowanych pojazdów poprzez zerwanie lusterek zewnętrznych, wyrwanie anteny samochodowej czy wybicia przedniej szyby czołowej. Do zdarzeń doszło na ul. Partyzantów, Warmińskiej i 11 listopada w Olsztynie. Ponadto ten sam mężczyzna miał wyłamać ramię szlabanu przy bramie wjazdowej na parking przy ul. 11 Listopada" - informuje policja. Mundurowi apelują do świadków zdarzenia czy osób, które znają sprawce, by przekazywać informacje do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, pod nr tel.: 47 731 34 99, 47 73 138 32, 47 73 134 24 lub na skrzynkę mailową: naczelnik.ppm@olsztyn.ol.policja.gov.pl.