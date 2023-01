Niedożywione i wychłodzone niemowlę trafiło do szpitala. Matka była pijana

Agresywna kobieta trafiła do policyjnego aresztu

– Goszczący u siebie matkę z dzieckiem 46-letni jej znajomy został zatrzymany do wytrzeźwienia. Pijana kobieta, która podczas interwencji obrażała i groziła policjantom, trafiła do policyjnego aresztu. Jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Odpowie za znieważenie i groźby, a po uzyskaniu opinii biegłego, także za narażenie swojego synka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi jej może nawet do 5 lat pozbawienia wolności – dodała policja.