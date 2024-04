Niebezpieczne zdarzenie w Toruniu. Rowerzysta był już na przejściu

Pirat drogowy nagrany w Toruniu. Kierujący samochodem marki cupra, za nic miał przepisy ruchu drogowego, przemierzając ulice miasta. Jego brawurowa jazda została nagrana przez innego uczestnika ruchu, gdy o mały włos nie potrącił rowerzysty na przejściu. Jak zaznacza portal info112, tym razem pirata drogowego dopadła sprawiedliwość, dzięki nagraniu, które wpłynęło na skrzynkę policji "STOP AGRESJI DROGOWEJ". Na udostępnionym materiale przez służby widać, że rowerzysta próbował prawidłowo przejść na drugą stronę. Zszedł z roweru i już był jedną nogą na pasach, ale zamarł, jak zauważył, że za autem, które ustąpiło mu pierwszeństwa, pędzi kolejne. Stąd też właściciel cupry miał potrójnego pecha, bo wykonał manewr wyprzedzania przy przejściu dla pieszych, nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu z rowerem, a co więcej całe zdarzenie zostało nagrane i mężczyzna może mieć poważne kłopoty. "Tego typu zachowanie kierującego cuprą to nie tylko brak kultury, ale również rażące łamanie przepisów ruchu drogowego. Kierującemu grozi teraz grzywna w wysokości do 30 tysięcy złotych" - wyjaśniła policja.