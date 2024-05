Niebezpieczna interwencja policji. W ruch poszła siekiera

– Jeden z policjantów użył ręcznego miotacza gazu. To jednak nie wystarczyło. Mężczyzna wbiegł do jednego z pomieszczeń, gdzie chwycił za siekierę. Policjanci wydali mu jasne i zdecydowane polecenia do natychmiastowego odrzucenia niebezpiecznego narzędzia oraz poinformowali o możliwości użycia paralizatora. 43-latek nie reagował na wydawane polecenia, po czym podjął próbę zaatakowania interweniujących funkcjonariuszy – przekazała Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie.