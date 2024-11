Nie zatrzymał się do kontroli. Nie uciekł daleko policji

Następnego dnia 23-latek oświadczył, że próbował ucieczki, gdyż obawiał się konsekwencji jazdy pomimo braku uprawnień do prowadzenia pojazdów. Zatrzymany kierowca usłyszał już zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Grozi mu za to kara pozbawienia wolności do lat 5 oraz długoletni zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo, za szereg wykroczeń popełnionych podczas ucieczki, w tym stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, mężczyzna będzie musiał liczyć się z wysoką grzywną.