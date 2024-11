Kolejna telewizja prosi o pieniądze. Chcą zbudować nowe studio

Telewizja wPolsce24 idzie śladem TV Republika

- Dzięki tym środkom będziemy mogli zbudować nasze nowe, większe studio i wprowadzać do naszej ramówki kolejne programy. Dlatego zachęcamy do skanowania kodu i wsparcia, bo to dzięki Państwu możemy stawać się coraz lepsi - powiedział w "offie" Rafał Jarząbek, autor materiału.