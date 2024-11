Zleciła pobicie znajomego. Kontrterroryści "BOA" wkroczyli do akcji

Kobieta zleciła przestępstwo

Policjanci rozpoczęli czynności w tej sprawie, chodziło o jak najszybsze ustalenie okoliczności i przebiegu zdarzenia oraz ustalenie tożsamości sprawcy i jego zatrzymanie. Do sprawy zostali zaangażowani policjanci operacyjni z całej jednostki przy współpracy policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KSP. Szeroko zakrojone wielogodzinne i drobiazgowe czynności operacyjne policjantów doprowadziły ich do namierzenia mężczyzny podejrzanego o te przestępstwa i jego partnerki, która miała to zlecić.