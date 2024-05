Moment zderzenia dwóch rowerzystów. Groźne nagranie z wypadku w Białymstoku

W Białymstoku doszło do groźnego wypadku z udziałem dwóch rowerzystów. Moment zderzenia jednośladów zarejestrował monitoring. Nagranie podlaskiej policji opublikował serwis info112.pl. Do wypadku doszło na ul. Sienkiewicza. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 65-letni cyklista wyjeżdżając rowerem z drogi osiedlowej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu innemu rowerzyście, który prawidłowo poruszał się drogą dla rowerów. Niestety, 65-latek nie miał na głowie kasku. W wyniku wypadku obaj mężczyźni doznali obrażeń ciała i trafili do szpitala. Nagranie opublikowano ku przestrodze. Pomimo, że kask nie jest obowiązkowym wyposażeniem, funkcjonariusze przypominają, że warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Przy okazji podlaska policja nagrała prosty test, który obrazuje potencjalne konsekwencje braku użycia kasku.