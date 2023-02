Ledwo jechał zygzakiem. Kierowca z Małopolski miał ponad 2,5 promila

Ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie miał 58-letni kierowca audi, który zjechał z drogi i zakończył swoją jazdę w polu – podaje portal info112.pl. Moment zdarzenia zarejestrowała kamera świadka. Nagranie opublikowali funkcjonariusze. W walentynkowe popołudnie policjanci z Ciężkowic w woj. małopolskim otrzymali informację, że drogą gminną w Kąśnej jedzie kierowca audi, który ma problemy z utrzymaniem właściwego toru jazdy. Świadek podejrzewał, że może on być pod wpływem alkoholu. Jak podaje portal info112.pl, na potwierdzenie nie trzeba było długo czekać. Na jednym ze skrzyżowań audi nie zmieściło się na drodze i kierowca zaparkował w polu ornym. Podejrzenie o kierowaniu w stanie nietrzeźwości potwierdzili policjanci z komisariatu w Ciężkowicach. - 58-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego, wsiadł za kierownicę mając w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Został on przekazany rodzinie wraz z samochodem. To jednak nie koniec jego kłopotów. Policjanci z Ciężkowic wszczęli postępowanie za prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdu mechanicznego, za co grozi mężczyźnie kara do 2 lat pozbawienia wolności, 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna – przekazała tarnowska policja.