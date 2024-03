Kolizja trzech aut w jednym czasie. Groźny moment w Tarnowie

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu często prowadzi do kolizji drogowych w terenie zabudowanym. Tak też było w Tarnowie (woj. małopolskie), gdzie w centrum miasta zderzyły się trzy pojazdy. Wystarczyła chwila nieuwagi jednego z kierowców. Jak wyjaśnił portal info112, kierujący seatem 20-latek jest odpowiedzialny za to zdarzenie, a służby zabrały młodemu kierowcy prawo jazdy. Policja udostępniła nagranie z kamery jednego ze sklepów przy skrzyżowaniu w centrum Tarnowa. Widać na nim, że seat zamiast poczekać, aż przejedzie volkswagen i audi, włącza się do ruchu, łamiąc przy tym przepis nakazu ustąpienia pierwszeństwa. Wówczas dochodzi do kolizji i jak w efekcie domina, każde z aut zostaje uderzone jedno po drugim. "Postępowanie w tej sprawie przeprowadzą policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, pojazdy zostały odholowane na parking strzeżony w celu przeprowadzenia szczegółowych oględzin. W związku z rażącym naruszeniem przepisów kodeksu drogowego 20-letniemu kierowcy seata policjanci tarnowskiego ruchu drogowego zatrzymali prawo jazdy. Kierowcy biorący udział w tym wypadku byli trzeźwi" - wyjaśniła policja.