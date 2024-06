Kierowca cysterny pędził środkiem drogi. Nawet 3 lata więzienia za to, co zrobił

Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy ciężarówki. Podróżujący osobówką po Mazurach na swojej drodze spotkali pijanego kierowcę cysterny. Pojazd poruszał się całą szerokością drogi, nie raz wyjeżdżając na przeciwległy pas ruchu czy niebezpiecznie zbliżając się do barierek ochronnych. Policja udostępniła nagranie świadka, którego reakcja pomogła zatrzymać mężczyznę. Jak wyjaśnił portal info112, wszystko działo się we wtorek ok. godz. 21:00. W pewnym momencie widać radiowóz na sygnałach świetlnych, jednak cysterna nawet się nie zatrzymała, a jej kierowca próbował jeszcze uciec. To się nie stało. Natychmiastowa pogoń mundurowych sprawiła, że został udaremniony wjazd ciężarówki do miasta Ostróda. Po zatrzymaniu kierowcy, funkcjonariusze nie posiadali żadnych wątpliwości co do tego, że znajduje się on pod działaniem alkoholu. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało obecność ponad 2 promili alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna w wieku 52-lat trafił do aresztu i wkrótce odpowie za swoje czyny przed sądem. Grozi mu nawet do 3 lat więzienia.