Jechał wprost na pieszego. Nagranie pogrążyło kierowcę

Kierowca z Gorzowa Wielkopolskiego chyba stracił rozum. Policja udostępniła nagranie świadka, którego kamerka samochodowa uwieczniła niebezpieczny moment na rondzie przy ul. Słowiańskiej. Kierujący białą osobówką stracił panowanie nad autem, uderzył w krawężnik a następnie wyminął inne auto i prawie potrącił pieszego na przejściu. Odpowiednia reakcja mężczyzny na pasach uchroniła go szczęśliwie przed znalezieniem się pod kołami pojazdu. Jak przekazał portal Info112, służby przez nagranie dotarły do kierowcy i zabrano mu prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. 62-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu, jednocześnie wyraził skruchę i chęć przeprosin. Wyjaśnił policji, że chciał uniknąć zderzenia z poprzedzającym autem oraz pieszym i wykonał manewr, który zakończył się na trawniku.