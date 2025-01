Dzieci bawiły się na parapecie. Pijana matka spała

Z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że do zdarzenia doszło 8 stycznia w Połańcu, w mieszkaniu na czwartym piętrze bloku wielorodzinnego.

Ewa W. usłyszała w związku z tym zdarzeniem zarzut narażenia swoich małoletnich dzieci, co do których ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podejrzana przyznała się do stawianego jej zarzutu i złożyła wyjaśnienia.