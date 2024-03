Chwilę wcześniej szła przez przejście. Nagle nadjechał pijany traktorzysta

Wielkie szczęście miała kobieta, która była świadkiem groźnego zdarzenia w miejscowości Wojsce (woj. śląskie). Kamery monitoringu uchwyciły dramatyczny moment, jak kilka chwil po przejściu kobiety przez pasy, nadjeżdża traktor, który niszczy wszystko na swojej drodze, w tym przypadku zaparkowane obok ulicy dwa auta. Jak wyjaśnił portal info112, do wszystkiego doszło w środę ok. godz 19 na ul. Powstańców Śląskich. Za kierownicą ciągnika z przyczepą siedział pijany mężczyzna, nie do końca zdający sobie sprawę, co właśnie zrobił. Co gorsza, w wypadku towarzyszył mu 13-letni syn. "O kolizji, która mogła mieć tragiczne skutki, zawiadomiła policjantów kobieta. Zgłaszająca, dzwoniąc na numer alarmowy, opowiedziała, że stojąc na parkingu przy swoim pojeździe, była świadkiem kolizji rozpędzonego ciągnika rolniczego z zaparkowanymi przy jezdni samochodami. Kierowcą był 37-letni mieszkaniec Wojski, który podróżował traktorem ze swoim 13-letnim synem. Badanie alkomatem nie pozostawiło policjantom złudzeń, bowiem w jego organizmie były ponad 3 promile alkoholu"– przekazała śląska policja.