Chciał zemścić się na mężu wybranki. W ruch poszedł toporek do mięsa

– Pech chciał, że był to sklep mięsny. 50-latek chwycił leżący na blacie topór do rąbania kości i wygrażał mężowi swojej ukochanej, że go zabije. 41-latek uciekł na zaplecze sklepu i o całej sytuacji powiadomił policję. 50-latek z kolei powrócił do baru i picia alkoholu. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy zatrzymali zazdrosnego mężczyznę. Wynik badania alkomatem wskazał blisko 3 promile w jego organizmie – przekazała opolska policja.