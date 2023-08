Awantura w Ministerstwie Zdrowia. Interweniowała policja

Zespół ekspertów spotkał się we wtorek w Ministerstwie Zdrowia, by opracować sposób postępowania w sytuacjach, w których zagrożone jest zdrowie lub życie kobiety w ciąży. Do zamkniętego spotkania chcieli dołączyć poseł Grzegorz Braun z działaczką antyaborcyjną Kają Godek. Miała to być, jak stwierdził polityk Konfederacji, "interwencja poselska".