Bryła lodu wbiła się w auto. Wszystko nagrała kamera

Niebezpieczne zdarzenie drogowe uchwycone na kamerce samochodowej. Policja udostępniła ten materiał ku przestrodze. Gdy kierujący pojazdem dostawczym przemierzał drogę w pewnym momencie z naprzeciwka nadjechał tir. W trakcie mijania się bryła lodu z naczepy odczepiła się od niej i uszkodziła auto. Portal info112 informuje, że do groźnego incydentu doszło na drodze krajowej w miejscowości Wylatowo, w powiecie mogileńskim (woj. kujawsko-pomorskie). Na szczęście nikomu nic się nie stało, jednak w historii zdarzało się już, że taki odłamek lodu może realnie zagrozić życiu człowieka, gdy przebije przednią szybę i wpadnie do środka. "Przypominamy, że to na kierowcy spoczywa obowiązek odpowiedniego przygotowania samochodu do jazdy. Zgodnie z prawem, pojazd musi być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób jadących nim lub innych uczestników ruchu. Za niedopełnienie tego obowiązku kierujący może zostać ukarany mandatem. Jeśli w wyniku zaniedbania spadający lód będzie przyczyną wypadku" - przekazała policja.