Brawura 18-latka za kierownicą bmw. Moment potrącenia rowerzysty

Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie 18-latka w Świebodzinie (woj. lubuskie). Policja udostępniła nagranie z monitoringu, który uchwycił moment potrącenia rowerzysty na jednej z ulic w Świebodzinie. Kierujący bmw wymusił pierwszeństwo rowerzyście, w wyniku czego ten wpadł prosto pod koła pojazdu. Na szczęście nie stało się mu nic poważnego, ale właściciel osobówki miał sporo na sumieniu. Jak informuje portal info112, po przyjeździe policji na miejsce zdarzenia okazało się, że za kółkiem siedział 18-latek, który nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a co ciekawe przyjechał do Świebodzina, aż z Poznania. Podczas interwencji mundurowi znaleźli w bmw środki odurzające, dlatego 18-latek automatycznie trafił do policyjnej celi i teraz tą sprawą zajmie się sąd. "18-latek nieposiadający uprawnień do prowadzenia pojazdów, kierując samochodem bmw, potracił rowerzystę. Brak uprawnień nie przeszkadzał mu przyjechać do Świebodzina autem aż z Poznania. W trakcie interwencji ujawniono niewielkie ilości środka odurzającego. W związku z podejrzeniem, iż mogą one należeć do niego, oraz że w trakcie zdarzenia mógł być pod ich wpływem, został zatrzymany" - wyjaśniła policja.